Биробиджан, , 05:12 — REGNUM Вместе с семьёй пришёл на избирательный участок утром 17 сентября глава Биробиджана Александр Головатый. Он уже отдал свой голос, одним из первых на участке, пишет EAOMedia.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Мэр назвал выборы одним из важнейших политических событий и призвал горожан последовать его примеру и прийти на избирательные участки.

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«Выборы — это не только право, но и долг каждого гражданина. Мы хотим изменений, но чтобы они происходили сами собой. А когда происходят, мы снова недовольны: не то решили, не так подумали за нас. Каждый житель нашего города, которому не безразлична судьба родного Биробиджана, ЕАО, обязательно должен прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос! Я и моя семья уже сделали свой выбор, теперь очередь за вами!» — сказал Александр Головатый.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане с 17 по 19 сентября избирателей ждут на 38 участках. В столице региона выбирают депутатов Госдумы и одного народного избранника на довыборах в городскую думу.