Биробиджан, 17 сентября 2021, 05:12 — REGNUM Вместе с семьёй пришёл на избирательный участок утром 17 сентября глава Биробиджана Александр Головатый. Он уже отдал свой голос, одним из первых на участке, пишет EAOMedia.
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Мэр назвал выборы одним из важнейших политических событий и призвал горожан последовать его примеру и прийти на избирательные участки.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане с 17 по 19 сентября избирателей ждут на 38 участках. В столице региона выбирают депутатов Госдумы и одного народного избранника на довыборах в городскую думу.