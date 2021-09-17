Биробиджан, 17 сентября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Вместе с семьёй пришёл на избирательный участок утром 17 сентября глава Биробиджана Александр Головатый. Он уже отдал свой голос, одним из первых на участке, пишет EAOMedia.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Мэр назвал выборы одним из важнейших политических событий и призвал горожан последовать его примеру и прийти на избирательные участки.

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«Выборы — это не только право, но и долг каждого гражданина. Мы хотим изменений, но чтобы они происходили сами собой. А когда происходят, мы снова недовольны: не то решили, не так подумали за нас. Каждый житель нашего города, которому не безразлична судьба родного Биробиджана, ЕАО, обязательно должен прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос! Я и моя семья уже сделали свой выбор, теперь очередь за вами!» — сказал Александр Головатый.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане с 17 по 19 сентября избирателей ждут на 38 участках. В столице региона выбирают депутатов Госдумы и одного народного избранника на довыборах в городскую думу.