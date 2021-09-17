Владивосток, , 05:10 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с супругой проголосовали 17 сентября на выборах депутатов в Госдуму РФ и Законодательное собрание края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Досрочное голосование

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«На участках соблюдаются все правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Так что все, кто хочет проголосовать, могут сделать это сегодня, утром или в обед, знаю, что на некоторых предприятиях у женщин сокращен рабочий день. Это самый удобный вариант. А на выходных, если будет хорошая погода, лучше съездить на природу, на дачу, заняться личными делами», — сказал Олег Кожемяко, добавив, что решения, которые будут приняты на этих выборах, станут определять будущее Приморья на ближайшие пять лет.

С марта в Приморье работает Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами. Коллегиальный орган взаимодействует с политическими партиями и некоммерческими организациями, чтобы достичь главной цели его создания — защитить права избирателя на объективный и взвешенный выбор.

Как сообщало ИА REGNUM, более 700 избирательных участков в Приморском крае 17 сентября в 08:00 по местному времени (01:00 мск) открылись для трёхдневного голосования.