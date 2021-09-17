Петропавловск-Камчатский, , 05:01 — REGNUM На Камчатке 17 сентября, в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания края, скандал произошёл на избирательном участке, расположенном в здании школы №42, пишет ИА «Камчатка».

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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За пределами избирательного участка работали волонтёры, которые проводили голосование среди населения в рамках проекта «Решаем вместе». Общественный активист Андрей Саркисян и член партии КПРФ Валерий Быков решили, что такая деятельность нарушает законодательство и выгнали волонтёров.

«Саркисян подошёл к нам вместе с депутатом Быковым, который в достаточно жёсткой форме сказал, чтобы мы собирали вещи и уходили. Я созвонилась со своим куратором, однако к компромиссу мы не пришли. Я ничего не могла сделать, да и со мной работали только два студента. Мы ушли и остались ждать своего куратора», — сказала член счётной комиссии проекта «Решаем вместе» Марина Большакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 17 сентября открылся специальный ситуационный центр, в котором в течение всех трёх дней выборов депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания края можно будет в онлайн-режиме следить за ходом голосования на избирательных участках.