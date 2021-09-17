Тегеран, , 08:19 — REGNUM 16 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Душанбе (Таджикистан) для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Раиси, которого президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально пригласил принять участие и выступить с речью на саммите ШОС, прибыл в Душанбе и был торжественно встречен премьер-министром Таджикистана в столичном аэропорту.

Президент Ирана также проведет встречи с лидерами и главами делегаций на полях саммита. Во время визита президента сопровождают министры иностранных дел, энергетики, труда, культурного наследия и юстиции.

Ибрагим Раиси проведет двустороннюю встречу с президентом Таджикистана по итогам саммита. Ожидается, что высокопоставленные делегации Ирана и Таджикистана обсудят дальнейшие пути расширения двусторонних связей и сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.