Тегеран, 17 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 16 сентября постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене предупредил, что контрпродуктивный и поспешный подход МАГАТЭ к Исламской Республике может стать препятствием для дальнейшего сотрудничества, основанного на доброй воле. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем выступлении на ежеквартальном заседании совета управляющих Международной организации по атомной энергииКазем Гарибабадиразъяснил позицию Исламской Республики Иран.

Ниже приведены наиболее важные выдержки из замечаний Гарибабади:

В отношении продолжающейся ядерной деятельности Ирана нет никаких проблем, связанных с гарантиями, причем данный момент был официально подтвержден в последнем докладе генерального директора МАГАТЭ.

Аналогичным образом, Иран добровольно продолжил практическое и конструктивное взаимодействие с агентством для решения вопросов по нескольким незначительным вопросам. Несмотря на искренние усилия, совершенно неадекватно, что секретариат принял контрпродуктивный и поспешный подход к освещению этого вопроса в ущерб собственному авторитету.

Вызывает сожаление тот факт, что, несмотря на письменные объяснения Ирана относительно наличия загрязнения обедненным ураном, которые были представлены агентству 26 мая 2021 года, МАГАТЭ по-прежнему продолжает повторять, что Иран еще не представил никаких объяснений.

По-видимому, мы становимся свидетелями халатности атомного агентства. Каждый раз, когда мы приближаемся к завершению вопроса, возникают новые проблемы, которые подготавливают почву для открытого бесконечного процесса. Такая практика неприемлема и противоречит профессионализму МАГАТЭ.