Тегеран, , 08:21 — REGNUM 16 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что первоочередной задачей Исламской Республики является расширение отношений с соседними государствами, в частности с Таджикистаном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Раиси выступил с речью в Тегеране перед своим отъездом в столицу Таджикистана для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент заявил: «Надеюсь, что после посещения Таджикистана в отношениях Тегерана и Душанбе откроется новая глава в политической, экономической и культурной областях».

Как отметил Раиси, его визит в Таджикистан проходит по приглашению таджикского коллеги Эмомали Рахмона.

«В Таджикистане планируется подписание нескольких соглашений между иранской и таджикской сторонами», — подчеркнул глава Исламской Республики Иран. Далее президент отметил важность сотрудничества между странами региона.

«Иран придает особое значение региональному сотрудничеству и будет активно участвовать в ШОС в качестве одной из организаций, которая призвана оказать значительное влияние на региональные отношения», — заявил иранский президент.