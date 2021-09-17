Магадан, , 04:58 — REGNUM В Магаданской области 17 сентября открыты 88 постоянных избирательных участков, и временные в аэропорту Магадан и областной больнице. Одним из первых на участке №8 в Центре культуры проголосовал губернатор Сергей Носов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Голосование © ИА REGNUM

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«Хотел бы отметить хорошую подготовку избирательных участков. Видно, что работают профессионально, слаженно. Я уверен, что безопасность обеспечена», — сказал Носов после голосования.

На каждом избирательном участке организован пункт бесконтактного температурного контроля. Каждого избирателя обеспечивают маской, перчатками и индивидуальной ручкой.

Для членов УИК также закуплены средства индивидуальной защиты. Все контактные поверхности в помещении для голосования регулярно обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме выборов депутатов Государственной Думы РФ колымчане будут голосовать на дополнительных выборах депутата Магаданской городской думы по одномандатному избирательному округу №15, довыберут депутатов Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа второго созыва.