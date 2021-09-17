Тегеран, 17 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Беглый взгляд на заявления, сделанные главой атомного агентства при ООН во время его поездки в Тегеран, позволяет предположить, что техническое и научно-исследовательское сотрудничество заняло особое место в связях МАГАТЭ с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 сентября.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Иран, встретившись с главой Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммедом Эслами.

Гросси сделал важные замечания на совместной пресс-конференции, что свидетельствует о конструктивном и плодотворном сотрудничестве между Ираном и МАГАТЭ.

Очень важным моментом, сделанным Гросси на совместной пресс-конференции, был его акцент на расширении и активизации технического и научного сотрудничества, а также оказании помощи Ирану в передаче знаний в различных областях развития ядерных технологий.

Данный визит наводит на мысль об отклонении главы атомного агентства от его замечаний в ходе предыдущих поездок в Тегеран. Переговоры главы МАГАТЭ ранее были сосредоточены на вопросах гарантий и мониторинга, однако недавние замечания включают новые темы, такие как техническое сотрудничество и передача знаний.

Иран добился значительного прогресса в развитии ядерных технологий, в том числе в медицине, ядерной энергетике, квантовых и лазерных технологиях, сельском хозяйстве и т.д. Это показало миру, что никакие ограничения и санкции не затмят научную деятельность Ирана в ядерной области.

Тем не менее, ожидается, что МАГАТЭ примет новый подход в своих отношениях с Ираном, развернув ядерную дипломатию и устранив политическую игру.