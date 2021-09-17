Тегеран, 17 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Эксперт по стратегическим вопросам заявил, что Иран всегда следовал различным моделям формирования регионализма в своей внешней политике, при этом участие Ибрагима Раиси в саммите ШОС является новым движением в контексте современного регионализма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 сентября.

Реза Момензаде, эксперт по геополитике и стратегическим вопросам, заявил в интервью IRNA, что поездка президента Ирана Ибрагима Раиси в Таджикистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества означает новый толчок во внешней политике Ирана. Он также отметил: «Мы должны ожидать серьезных изменений во внешнеполитических подходах и направлениях Ирана».

Эксперт указал на вступление Ирана в ШОС в качестве наблюдателя в 2005 году и его просьбу о постоянном членстве с 2008 года, заявив, что данный шаг подчеркивает серьезную решимость страны участвовать в этой региональной организации. Таким образом, вступление Ирана в число постоянных членов станет важным событием в его политике регионализма.

«Безопасность и экономика являются двумя важными аспектами ШОС, и Иран рассмотрел оба аспекта под руководством Раиси в нынешнем саммите», — отметил Момензаде, подчеркнув: «Мы должны ожидать новых рамок во внешней политике Ирана в отношении безопасности и экономического сотрудничества после его вступления в ШОС».