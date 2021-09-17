Якутск, 17 сентября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Леса Якутии горят в 37 местах, с огнём борются 324 человека и 64 единицы техники. Девять возгораний за сутки были ликвидированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Лесной пожар

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Возле населённых пунктов действует только один пожар — на расстоянии 10 км, в Вилюйском районе. Угрозы селу Кюбяинде, недалеко от которого находится возгорание, нет. К борьбе с огнём привлечены сотрудники МЧС и воздушные суда.

Активно тушат лес также в Усть-Майском районе, где зафиксированы шесть очагов. Там находится 122 человека и 18 единиц техники.

«За сутки для мониторинга обстановки и передислокации личного состава привлекалось 8 воздушных судов от РСЧС, выполнено 8 вылетов. Сегодня 8 воздушных судов авиакомпании «Полярные авиалинии» продолжат работу, вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России находится в готовности к применению в городе Якутск», — отметил начальник ГУ МЧС по Якутии Павел Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с 15 сентября открыт сезон осенней охоты. Это стало возможно в результате отмены главой республики Айсеном Николаевым режима ЧС, вводимого из-за лесных пожаров.