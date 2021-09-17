Тегеран, 17 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Пять миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции, предоставленных Иранским обществом Красного Полумесяца (IRCS), были доставлены в министерство здравоохранения Ирана в международный аэропорт Имама Хомейни на юго-западе Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 сентября.

«Груз является третьей партией, предоставленной гуманитарной организацией», — сообщил глава IRCSКарим Хеммати. По его словам, за последние шесть месяцев IRCS импортировала в страну более 35 миллионов доз вакцин против COVID-19, при этом на следующей неделе будет доставлен еще один груз в пять миллионов доз.

«Кроме того, в течение следующих двух месяцев в страну будет отправлено 70 миллионов доз вакцин», — отметил Хеммати, высоко оценив помощь, оказанную министерством иностранных дел и Центральным банком Ирана.

Около десяти миллионов из общего числа 70 миллионов доз вакцин выделяются детям в возрасте 12−18 лет. «Все поставки вакцин, импортируемых в страну или произведённых внутри страны, сначала подтверждаются министерством здравоохранения», — заявил чиновник.

Как сообщается, коронавирус унес жизни более 4 660 000 человек во всем мире с момента его первой вспышки в декабре 2019 года.