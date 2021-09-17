Чэнду, Китай, 17 сентября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Китай направил почти 400 вооруженных полицейских на передовую линию ликвидации последствий землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в уезде Лусянь города Лучжоу юго-западной китайской провинции Сычуань 16 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение

Вооруженный полицейский корпус Сычуани, не теряя времени, развернул более 300 сотрудников для перевозки людей, пострадавших в результате землетрясения, поиска и спасения выживших, установки палаток и оказания медицинской помощи.

По состоянию на 16:00 по местному времени 16 сентября корпус переселил 1200 человек, спас четырех человек, оказавшихся в ловушке в рухнувших зданиях, обследовал и обезвредил более 470 рисков безопасности, восстановил 24 км дорог и создал два пункта медицинской помощи, среди прочих усилий по оказанию чрезвычайной помощи.

Более 70 человек из другой вооруженной полицейской бригады также были направлены в район, пострадавший от землетрясения с 30 единицами спасательного оборудования. Спасательные работы все еще продолжаются.