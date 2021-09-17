Пекин, 17 сентября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Китайский надзорный орган в области киберпространства потребовал, чтобы операторы вебсайтов и онлайн-платформ взяли на себя основную ответственность за управление онлайн-информацией и строго выполняли требования, сообщает 16 сентября агентство Синьуха.

Weibo.com Интернет-пользователи в Китае

В руководстве были выдвинуты 10 ключевых задач для операторов онлайн-платформ, призванных помочь создать чистое киберпространство, таких как усиление управления учетными записями и усиление незначительной защиты в этой области. В том числе требования по регистрации и входу в систему в соответствии с руководством, опубликованным Кибепрпространственной администрацией Китая.

Следует инвестировать больше средств в разработку и модернизацию системы профилактики наркомании среди несовершеннолетних и режима для несовершеннолетних, в то время как продолжительность и разрешение на доступ к услугам, предлагаемым несовершеннолетним, должны быть ограничены в разумных пределах, говорится в руководстве.