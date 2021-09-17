Анадырь, 17 сентября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. На Чукотке 17 сентября идёт голосование на всех 55 избирательных участках — на 09:00 местного времени (00:00) в округе проголосовали более двух тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admobninsk.ru Голосование в Обнинске

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В списках избирателей — 30 507 человек, свой выбор 17 сентября уже сделали 2049 жителей.

На всех избирательных участках работают наблюдатели от региональной общественной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке 17 сентября в 08:00 по местному времени (23:00 16 сентября мск) открылись избирательные участки для трёхдневного голосования. Жителям региона предстоит кроме выборов депутатов Государственной думы, выбрать депутатов дум автономного округа, Анадырского муниципального района, Провиденского городского округ и нескольких местных глав.