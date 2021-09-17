Благовещенск, 17 сентября, 2021, 04:40 — ИА Регнум. В Приамурье ещё не принят один школьный маршрут. Школьный автобус с начала года не может возить детей между сёлами Александровка и Николаевка в Зейском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе правительства региона.

Цитата из видео «Шилка после 12 лет засухи» В Шилкинском районе Забайкальского края затоплены дороги

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Ещё один школьный маршрут не соответствует нормативам — между сёлами Ромны и Смоляное в Ромненском районе Амурской области. На его ремонт область получила деньги из федерального бюджета, на участке скоро начнутся работы.

Всего в регионе по-прежнему затоплены 1,2 км дорог в Благовещенском и Зейском районах. Автомобильное сообщение с селом Высокое в Михайловском районе восстановлено, но дорогу продолжают ремонтировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Приамурья перечислят деньги на ремонт и реконструкцию дорог, повреждённых паводковыми водами. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания, темой которого были природные ЧС в регионах.