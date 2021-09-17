Пекин, 17 сентября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Китайские правоохранительные органы изъяли более 1,09 млн незаконных публикаций для детей за первые восемь месяцев этого года, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

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По данным Национальной адмиинстрации по борьбе с порнографическими и незаконными публикациями Китая, за этот период также было конфисковано более 1,72 млн пиратских учебников и учебных пособий. Правоохранительные органы удалили более 30 млн единиц вредоносной онлайн-информации, содержащей порнографический или вульгарный контент.

Администрация также опубликовала девять типичных случаев, связанных с порнографией, нарушением авторских прав, пиратством и другими незаконными действиями, наносящими вред несовершеннолетним.