Тайюань , Китай, 17 сентября, 2021, 04:34 — ИА Регнум. Тридцать восемь китайских должностных лиц были наказаны за пожар, в результате которого погибли 13 человек и еще 15 получили ранения на туристическом объекте в провинции Шаньси на севере Китая в октябре прошлого года, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Пожар

Должностные лица из департаментов местного самоуправления были подвергнуты партийным дисциплинарным или административным взысканиям за непонимание важности безопасности труда, невыполнение служебных обязанностей и слабый надзор.

Пожар охватил выставочный зал снежных скульптур в живописном месте Тайтайшань в Тайюане, столице провинции, около 13:04 по местному времени 1 октября 2020 года. В результате пожара выгорела площадь в 2258 квадратных метров и был причинен прямой экономический ущерб в размере около 17,9 млн юаней ($2,78 млн).

Расследование показало, что непосредственной причиной пожара стало короткое замыкание декоративного освещения в выставочном зале из-за непрофессиональной работы электриков.

Следственная группа также установила, что компания, которая управляла этим участком, незаконно заняла землю в зоне ограниченного строительства. Она также начала строительство без получения лицензий и открыло живописное место без разрешения.

Музей ледяной скульптуры был спроектирован непрофессионально, и для его создания было использовано большое количество легковоспламеняющихся материалов, таких как полиуретан и полистирол.

Департамент общественной безопасности арестовал шестерых сотрудников компании, ответственных за несчастный случай, поместил еще семерых под наблюдение по месту жительства и передал их органам прокуратуры для публичного обвинения.