Пекин, 17 сентября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Космический корабль «Шэньчжоу-12» завершил кругосветные и радиальные испытания на сближение в 13:38 по пекинскому времени 16 сентября, и трое астронавтов отправятся домой, сообщает агентство Синьхуа.

Красоткин Модель китайского космического корабля «Шэньчжоу»

Испытания успешно подтвердили технологию радиального сближения, заложив важную техническую основу для следующих пилотируемых миссий, согласно Китайскому пилотируемому космическому агентству (CMSA).

Космический корабль вернется, как и планировалось. Трое космонавтов Не Хайшен, Лю Бом и Тан Хунбо начнут свое путешествие домой, прожив и проработав в основном модуле космической станции «Тяньхэ» в течение 90 дней, что является самым длительным пребыванием китайских астронавтов в космосе, говорится в сообщении CMSA.

«Шэньчжоу-12» отделился от «Тяньхэ» в 8:56 по местному времени 16 сентября. Космонавты были отправлены в космос на борту космического корабля «Шэньчжоу-12» и прибыли на «Тяньхэ» 17 июня. За последние 90 дней экипаж дважды выходил в открытый космос.