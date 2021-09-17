Мы выбираем будущее России — губернатор ЕАО о трёхдневном голосовании
Биробиджан, 17 сентября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн уже отдал свой голос на выборах депутатов Государственной думы и Заксобрания региона. На выборы он пришёл одним из первых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе правительства ЕАО.
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Он назвал трёхдневный формат голосования удобным для избирателей потому, что у них появляется больше возможностей найти время, чтобы прийти на участок. Ещё одним плюсом такого формата глава ЕАО назвал более равномерное распределение потока людей — это снижает вероятность скопления избирателей и, следовательно, темпы распространения COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в ЕАО открылись 182 избирательных участка, 38 из них находятся в столице региона Биробиджане.