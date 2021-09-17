Чанша, Китай, 17 сентября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Расширенная версия службы коротких сообщений BeiDou была продемонстрирована на Первом Международном саммите по приложениям навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS), состоявшемся 16 сентября в городе Чанше провинции Хунань в Центральном Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Storm.mg Спутниковая навигация BeiDou

Новая технология обеспечивает двустороннюю связь по мобильным телефонам в районах, не охваченных обычными сигналами мобильной связи, или при повреждении базовых станций, что оказывается полезным во время ликвидации последствий землетрясения, морского рыболовства и экстренной связи.

«Службе коротких сообщений требовался более крупный спутниковый терминал, такой как морской спутниковый телефон. Но функция «низкое энергопотребление» улучшенной версии позволяет мобильным телефонам отправлять экстренные сообщения через спутники BeiDou даже без наземных сигналов мобильной связи. Скорость передачи информации в расширенной версии увеличилась в 10 раз, что означает, что изображения и голосовые сообщения могут быть отправлены быстро», — сказал директор группы коротких сообщений BeiDou при Национальном университете оборонных технологий (NUDT) Ли Цзинъюань.

На саммите NUDT, народное правительство провинции Хунань и Китайская корпорация электроники подписали соглашение о промышленном сотрудничестве для дальнейшего расширения службы коротких сообщений для пользователей низкоорбитальных спутников и обеспечения того, чтобы эта служба играла роль в глобальном спутниковом Интернете вещей, международном спасении жизней, глобальной связи в чрезвычайных ситуациях и других промышленных приложениях.