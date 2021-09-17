Петропавловск-Камчатский, 17 сентября, 2021, 04:21 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 17 сентября открылся специальный ситуационный центр, в котором в течение всех трёх дней выборов депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания края можно будет в онлайн-режиме следить за ходом голосования на избирательных участках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

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Видео с избирательных участков транслируется на две видеостены. Также в центре есть ноутбуки, с помощью которых можно следить за ходом голосования.

«Эти специальные каналы, которые предназначены для слежения за ходом выборов, они зашифрованы. Зайти и воспользоваться ноутбуком может любой гражданин, живущий на Камчатке. Нужно иметь пароль, чтобы войти в систему, с этим помогут представители Ростелекома, которые будут здесь дежурить все три дня, в том числе ночью», — пояснила руководитель наблюдательного центра Камчатского края Татьяна Скуматова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 17 сентября в 08:00 по местному времени (23:00 16 сентября мск) стартовало трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ. Жители самого восточного региона России также в эти дни изберут депутатов Законодательного собрания края.