Пекин, 17 сентября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Китай обнародовал план по борьбе с пластиковым загрязнением в течение следующих пяти лет, направленный на эффективное сокращение белого загрязнения к 2025 году, сообщает агентство Синьхуа.

MonicaVolpin Пластик

План действий, совместно изданный Национальной комиссией по развитию и реформам и Министерством экологии и окружающей среды КНР, подробно описывает меры по сокращению производства и использования пластмасс, разработке альтернатив для пластмасс и существенному сокращению количества пластиковых отходов на свалках и утечки в окружающую среду в течение 14-й Пятилетки (2021−2025).

Согласно плану, к 2025 году ключевые секторы, такие как розничная торговля, электронная коммерция и экспресс-доставка, должны резко сократить необоснованное использование одноразовых пластмасс.

Страна будет поощрять использование альтернатив пластику, таких как бамбук, дерево, бумага и разлагаемые пластмассы. Это также расширит исследования в области технологий разлагаемых пластмасс и будет способствовать упорядоченному развитию смежных отраслей.

Переработка и утилизация пластиковых отходов также будут улучшены по всей стране, в то время как пластиковые отходы в ключевых акваториях, живописных местах и сельских районах будут очищены, говорится в плане.