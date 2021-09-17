Пекин, 17 сентября, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Китай продолжит совершенствовать свой динамичный механизм корректировки стандартов финансовой поддержки людей с ограниченными возможностями, сообщает агентство Синьхуа.

Инвалид

Усовершенствованный механизм будет лучше отражать социально-экономическое положение и финансовые возможности местных районов, а также потребности инвалидов в повседневной жизни и долгосрочном уходе за больными, было заявлено в ходе телеконференции Министерства гражданской администрации, Министерства финансов КНР и Китайской федерации инвалидов.

Три органа власти установили, что размер пособий по уровню жизни для инвалидов, испытывающих финансовые трудности, должен быть соразмерен ежедневным расходам местных инвалидов на проживание и дополнительным расходам, связанным с их инвалидностью. Стандарт субсидий на уход за больными с серьезными нарушениями здоровья для людей с ограниченными возможностями также должен быть соразмерен расходам местных инвалидов на товары и услуги по уходу за больными.

В 2016 году Китай создал и внедрил систему предоставления пособий на проживание людям с ограниченными возможностями, испытывающим финансовые трудности, и субсидий на уход за больными с серьезными нарушениями. Ко второму кварталу этого года две категории финансовой поддержки охватили 11,98 млн и 14,81 млн человек соответственно.