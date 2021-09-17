Шанхай, Китай, 17 сентября, 2021, 04:03 — ИА Регнум. Шанхай предложит туристам большие скидки на билеты в 82 живописных местах на фоне городского туристического фестиваля, который продлится с 17 сентября по 6 октября этого года, сообщило Шанхайское муниципальное управление культуры и туризма, передает агентство Синьхуа.

Шанхай

Помимо туристических достопримечательностей, музеи и галереи также будут предлагать туристам билеты за полцены. Они будут соблюдать строгие противоэпидемические меры, включая онлайн-бронирование.

На ежегодном мероприятии также будет представлено множество тематических мероприятий, как онлайн, так и оффлайн, таких как 24-часовая прямая трансляция более 150 исторических сооружений, которые стали свидетелями истории, культуры и социального развития города.

Первый Шанхайский туристический фестиваль был проведен в 1990 году с целью увеличения потребления в секторе туризма и получения общественных выгод.