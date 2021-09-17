Урумчи, Китай, , 04:02 — REGNUM Правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района и посольство Китая в Иране провели 13 сентября видеоконференцию, демонстрирующую стабильное развитие Синьцзяна, сообщает агентство Синьхуа.

Житель Синьцзяна Ceyhun Kavakci

На конференции несколько представителей низового уровня из Синьцзяна поделились своим опытом с иранскими официальными лицами, учеными и другими участниками по видеосвязи, демонстрируя стабильное развитие Синьцзяна и опровергая заблуждения антикитайских сил на Западе.

Абдусами Абдумиджит окончил бывший центр профессионального образования и подготовки в Кашгаре и стал заместителем директора местной продовольственной компании. Он поделился своим опытом влияния религиозного экстремизма и того, как его семья убедила его пойти в центр и изучить электронную коммерцию.

Лутпулла Абдурейим, имам из города Хотан, сказал, что правительство оказывает большую поддержку в улучшении мест и условий для проведения религиозных мероприятий.

По его словам, местные мечети теперь имеют доступ к воде, электричеству, дорогам, связи, радио и телевидению, газетам и периодическим изданиям, а также средствам для мытья и чистки. Они также оснащены медицинскими услугами, кондиционерами, средствами пожаротушения и питьевой водой, что значительно облегчает религиозную деятельность.

Абабакри Мамат, хлопковод из уезда Аксу, сказал, что с помощью посевных машин, беспилотных летательных аппаратов и хлопкоуборочных машин то, на что раньше требовалось более 100 человек за несколько недель, теперь занимает несколько дней.