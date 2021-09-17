Лондон, 17 сентября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Британский предприниматель и изобретатель компактного домашнего компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер скончался на 82-м году жизни в Лондоне. Об этом 17 сентября сообщает газета Guardian.

blickpixel Траур

По словам дочери Клайва Синклера, Белинды Синклер, изобретатель скончался в собственном доме в Лондоне после продолжительной болезни.

Компания Синклера Sinclair Radionics до изобретения им знаменитого компьютера производила электронные часы и карманные калькуляторы. Свой первый калькулятор Синклер выпустил в 1972 году. Электронное устройство очень быстро стало популярным из-за своих компактных размеров и дешевизны, в сравнении с аналогами от других компаний. Этот калькулятор получил награду за дизайн и был представлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

А в 1982 году компания Синклера стала массово производить его другое изобретение — домашний компьютер ZX Spectrum. Он стал самым маленьким и при этом самым дешёвым компьютером в мире. Его стоимость составила около 100 фунтов (около 135 долларов), что сделало этот компьютер самым продаваемым в Европе. Именно этой машине выпало сыграть ключевую роль в развитии индустрии компьютерных игр в Великобритании. Кроме того, компьютер высоко ценился за возможность изучения основ программирования.