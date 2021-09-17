Пекин, 17 сентября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Китай повысил потолок государственного кредита для студентов на 4000 юаней (около $620,2), сообщило министерство финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

В Китае

Студенты старших курсов могут занимать до 12 000 юаней ежегодно в государственных кредитах, в то время как аспиранты могут занимать до 16 000 юаней ежегодно, сообщил помощник министра финансов КНР Оу Вэньхань во время пресс-брифинга. Предыдущие лимиты составляли 8000 юаней и 12 000 юаней соответственно.

В результате последней корректировки студенты смогут использовать кредиты для покрытия своих расходов на проживание после оплаты обучения и платы за общежитие, сказал чиновник.

Запущенная в 1999 году программа студенческих кредитов направлена на то, чтобы помочь студентам, находящимся в неблагоприятном финансовом положении, реализовать свои академические амбиции, что является частью усилий Китая по блокированию передачи бедности между поколениями и повышению справедливости в образовании, сказал Оу.

Студентам не нужно возвращать долг в годы учебы, и правительство покрывает проценты, полученные в этот период. Максимальный срок кредита составляет 22 года. На сегодняшний день эта схема позволила выдать кредиты на сумму более 300 млрд юаней и принесла пользу более чем 15 млн студентов по всей стране, сообщил помощник министра финансов.

В последний раз Китай повышал лимит государственных кредитов для студентов в 2014 году. Новые меры вступили в силу с осеннего семестра 2021 года. Пакет финансовой помощи Китая для студентов колледжей состоит из стипендий, грантов, программ обучения на рабочем месте, субсидий в дополнение к кредитам.