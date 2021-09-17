Петропавловск-Камчатский, 17 сентября, 2021, 03:53 — ИА Регнум. В лесу недалеко от Петропавловска-Камчатского был обнаружен труп 43-летней женщины. Следователям удалось задержать подозреваемого в убийстве, который дал признательные показания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в краевом СУ СКР.

Лес

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Выяснилось, что 40-летний неоднократно судимый мужчина приехал в краевую столицу из Вилючинска. Он познакомился с потерпевшей и проживал у неё. Между ними начали возникать ссоры и мужчина решил убить свою сожительницу. Он вывез её в лес, где нанёс 27 ударов кухонным ножом в область тела и шеи.

Следователи обнаружили рецидивиста в квартире убитой в состоянии алкогольного опьянения. На месте были изъяты кухонный нож и вещи подозреваемого в убийстве со следами крови.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области заключили под стражу троих мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве предпринимателя Александра Лешукова.