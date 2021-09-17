Чэнду, Китай, 17 сентября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Три человека погибли, еще 60 были отправлены в больницу после землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в уезде Лусянь города Лучжоу юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

izismile.com Землетрясение

По данным городского управления по чрезвычайным ситуациям, среди госпитализированных трое получили серьезные ранения. Власти Китая направили рабочую группу для руководства работами по ликвидации последствий стихийных бедствий на месте. В общей сложности было мобилизовано 890 командиров и бойцов из близлежащих пожарных и спасательных бригад, в то время как еще 4600 спасателей находятся в режиме ожидания.

На настоящий момента известно о 737 разрушенных домах, из которых 72 дома получили серьезные повреждения, в то время как 7290 домов получили повреждения в некоторой степени.

Рухнувшие стены и дома были замечены по дороге в городок Цзямин в районе эпицентра. Электричество в большинстве домов города было отключено. Полки магазинов, которые отвалились во время подземных толчков, валялись разбросанными по улице. Жители были замечены за уборкой хлама.

В условиях сильного дождя в городке Фудзи спасатели ходили от двери к двери, разыскивая людей в поврежденных домах и перемещая их во временные убежища. В приюте работники раздавали пострадавшим лепешки и другие продукты питания.

По данным местных властей, более 6900 пострадавших жителей были переселены, более 10 000 человек были перемещены во временные убежища. По данным Сейсмологического центра Китая, землетрясение произошло в 4:33 утра по местному времени 16 сентября. Очаг находился по координатам 29,2 градуса северной широты и 105,34 градуса восточной долготы на глубине 10 км.