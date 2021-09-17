Воронеж, 17 сентября, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком в Воронежской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, авария произошла в Панинском районе на трассе Р-298. По предварительной версии, два легковых автомобиля стояли, когда в них врезался грузовик, ехавший в направлении города Анна. В результате ДТП погибли пять человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Причины и обстоятельства дорожной аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября два легковых автомобиля столкнулись в Лужском районе Ленинградской области. В результате аварии погиб один человек, еще трое получили травмы.