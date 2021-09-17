Лондон, 17 сентября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Публикация завещания принца Филиппа была отложена на 90 лет британским судьёй ради защиты «достоинства и репутации» вдовы принца, королевы Великобритании Елизаветы II. Это следует из опубликованного 16 сентября решения председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона Эндрю Мафарлейна.

PolizeiBerlin Принц Филипп

Дело о завещании было рассмотрено судом в июле, спустя три месяца после смерти принца Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского. Участниками судебного процесса стали, с одной стороны, наследственные поверенные принца Филиппа, с другой — генеральный прокурор Англии и Уэльса.

По итогам судебного заседания было принято решение не вскрывать завещание принца-консорта, следуя сложившейся многолетней традиции. Обычай предполагает, что завещание члена королевской семьи может быть вскрыто через много десятков лет после его смерти. Документ будет лежать нераспечатанным в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда. В этом же сейфе уже хранятся завещания 30 членов королевской семьи, самое раннее из них написано в 1910 году и принадлежит Францу Текскому (1870−1910), брату королевы Марии Текской, супруги короля Великобритании Георга V (1865−1936). Существует мнение, что публикация завещания могла спровоцировать скандал, связанный с любовницей покойного.

Исключением из общего правила стало завещание принцессы Уэльской Дианы, которое было опубликовано.

В судебном решении сказано, что через 90 лет завещание принца Филиппа может быть вскрыто и изучено личным юристом монарха, хранителем Королевских архивов, генеральным прокурором Англии и Уэльса, либо любым представителем умершего. Любое из указанных лиц может принять решение о публикации завещания, либо так и оставить его неизвестным для общественности. На практике это может означать, что завещание останется неопубликованным, даже частично.

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