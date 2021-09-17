Мурманск, 17 сентября, 2021, 03:30 — ИА Регнум. В арбитраж Мурманской области поступил иск о несостоятельности, адресованный АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», которое входит в дивизион «Объединённой судостроительной корпорации». Иск к градообразующему предприятию города Полярный пока судом к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иск к СРЗ

Исковое заявление от ООО «Торговый дом «Кабельный альянс» из Санкт-Петербурга поступило 16 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 13 339 408,62 рубля. Подаче банкротного иска предшествовали финансовые споры, которые суды рассмотрели в мае и июне 2021 года. С завода в пользу ООО по одному делу было взыскано 2,3 млн рублей долга по договору поставки, а по второму — 11,4 млн рублей.

Компания-ответчик работает как судоремонтный комплекс для подводных лодок Северного флота с 1961 года. Помимо этого, предприятие выполняет заказы и рыболовецких компаний. С апреля 2021 года его возглавляет Виктор Глухов.

Напомним, ранее завод, образованный в 1935 году, попал в медиаповестку в связи со скандалом.

От скандала до убытков: что происходит на старейшем судоремонтном заводе РФ