Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Северная Корея пытается расширить производство обогащенного урана на 25%, передает телеканал CNN со ссылкой на экспертов.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

По их данным, спутниковые снимки ядерного объекта в Йонбёне в КНДР, сделанные в августе и первой половине сентября, свидетельствуют о строительстве некого сооружения. Не исключается, что новое здание предназначено для размещения «тысячи центрифуг» для обогащения урана. Такой объект, предполагают эксперты, сможет увеличить возможности Пхеньяна по обогащению на 25%.

Телеканал уточняет, что Белый дом уже осведомлен о строительстве объекта в Йонбёне. Администрация президента США Джо Байдена не исключает, что Северная Корея намерена увеличить производство ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северная Корея провела испытания мобильного железнодорожного ракетного комплекса, запустив две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Комплекс поразил цели на дистанции 800 км, испытания были признаны успешными.