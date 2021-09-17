Красноярск, 17 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. В пятницу, 17 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, гроза, температура воздуха +18… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Красноярск

В 06:50 на Театральной площади было +9 °C.

Ночью с 17 на 18 сентября ожидается до +6… +9 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В субботу, 18 сентября, в Красноярске до +16… +20 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +6… +8 °C.

В воскресенье, 19 сентября, в Красноярске ожидается до +15… +18 °C днём и до +6… +9 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 17 сентября в Туруханском районе ожидается порывистый юго-восточный ветер до 15−18 м/с.

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