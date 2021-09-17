Симферополь, 17 сентября, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Самарская компания, работающая в сфере аренды и лизинга воздушных судов и авиационного оборудования, обратилась с иском о несостоятельности к региональной общественной организации «Спортивный клуб «Пара-Крым». Спортклуб возглавляет мастер спорта Украины по парашютному спорту Борис Небреев. Арбитраж Крыма пока не принял иск к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Претензии ООО «Авиапартнёр» поступили в суд 16 сентября 2021 года. Сумма долга пока неизвестна. Между тем в апреле 2021 года арбитраж Самарской области взыскал со спортивного клуба в пользу ООО «2 801 547 рублей задолженности по договору аренды воздушного судна — самолёта Ан-2 — от 25.04.2019 года». Решение устоялось в вышестоящей инстанции.

По данным ЕГРЮЛ, клуб-ответчик создан в июле 2016 года. Учредителями, помимо Небреева, выступили Валерий Боровский и Дмитрий Охин. На сайте клуба уточняется, что Небреев — многократный рекордсмен России и Украины, а также мастер парашютного спорта Украины.