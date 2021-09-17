Новосибирск, , 04:03 — REGNUM В Новосибирской области в 8:00 (время местное) сегодня, 17 сентября, открылись избирательные участки. Новосибирцы выбирают депутатов Государственной думы и депутатов представительных органов муниципальных образований.

На избирательном участке Ikkk.ru

Ранее сообщалось, что на участках будут соблюдены все требования Роскомнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

15 сентября в здании Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова начал работать центр общественного наблюдения за ходом голосования и штаб видеонаблюдения. Здесь установлена видеопанель из восьми мониторов, на которых будет идти прямая трансляция с избирательных участков. В зале из 45 специально оборудованных мест наблюдатели, прошедшие обучение, смогут следить за выборами в режиме онлайн и смотреть ранее сохраненные записи. Центр общественного наблюдения будет работать круглосуточно все три дня голосования.

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Видеонаблюдение находится на 914 УИКах — это половина от общего числа избирательных участков Новосибирска и области. По мнению регионального избиркома, видеонаблюдение, демонстрирующее действие здесь и сейчас, помогает убедиться в легитимности и прозрачности избирательной кампании.

Отметим, что 312 пунктов вакцинации от COVID-19 будут работать на избирательных участках — информация нанесена на интерактивную карту. Пункты вакцинации охватят 523 избирательных участка. Здесь можно будет вакцинироваться: «КовиВаком», «Спутником V» или «Спутником лайт».

Всего в единый день голосования на территории Новосибирской области пройдут 43 избирательных кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.