Вашингтон, 17 сентября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Жалобы на неполадки в работе музыкального интернет-сервиса Spotify поступили от жителей из США и Канады. Об этом 16 сентября сообщил специализированный сайт сервиса Downdetector.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гаджет

Большая часть (65%) пользователей столкнулась с проблемами с открытием мобильного приложения. Еще 25% испытывают трудности с посещением сайта Spotify, а 10% — пожаловались на затруднения при воспроизведении музыки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в ряде стран мира был зафиксирован сбой в работе мессенджера Telegram.