Вашингтон, 17 сентября, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Госдеп США одобрил контракт на обслуживание военной техники для Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Пентагона.

Эр-Рияд

«Госдепартамент вынес определение, утверждающее возможную иностранную военную сделку с Королевством Саудовская Аравия по продолжению услуг технической поддержки и поставке сопутствующего оборудования», — заявили в ведомстве.

Общая сумма контракта составляет около $500 млн. Отмечается, что это первый крупный контракт в военной сфере с Эр-Риядом после вступления в должность президента США Джо Байдена. При этом администрация действующего главы Белого дома неоднократно критиковала Саудовскую Аравию за ситуацию с нарушением прав человека в королевстве.