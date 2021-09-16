Петропавловск-Камчатский, 17 сентября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали сейсмологи у побережья Камчатки. Об этом 17 сентября сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Подземные толчки были зафиксированы в акватории Охотского моря у западного берега полуострова Камчатка. Эпицентр толчков располагался в в 214 км от села Усть-Большерецк Камчатского края и в более, чем 390 км от города Петропавловск-Камчатский. Очаг землетрясения залегал на глубине 532 км.

Информация о возможных разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,3, которое произошло у восточного побережья Камчатки в акватории Тихого океана.