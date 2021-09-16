Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2021, 02:39 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 16 сентября разнонаправленно. В плюсе — Nasdaq.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 63,07 пункта (0,18%), до уровня 34 751,32 пункта. S&P 500 подешевел на 6,94 пункта (0,15%), опустившись до уровня 4473,76 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 20,39 пункта (0,13%), поднявшись до уровня 15 181,92 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,02, до уровня $72,56 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 15 сентября ростом. Больше других прибавил S&P 500.

Читайте также: Нефть не удержала июльские максимумы, отступив до $75,30