Женева, Швейцария, , 02:25 — REGNUM Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может вновь посетить Россию в связи с вопросом одобрения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 16 сентября сообщает ТАСС.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве (сс) Yann Forget

Уточняется, что взаимодействие между российскими производителями вакцины и ВОЗ продолжается в конструктивном ключе. Визит специалистов ВОЗ в Россию в рамках процесса одобрения вакцины от COVID-19 «Спутник V» ожидается в ближайшее время.

Также в ВОЗ пояснили, что ждут от производителей вакцины дополнительных данных, после чего процесс рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины может быть продолжен.

«Официальный комментарий ВОЗ фактически дезавуирует заявление, сделанное представителем американского регионального отделения организации, который не имеет прямого отношения к процессу предквалификации российской вакцины», — ответил собеседник агентства на вопрос о заявлении помощника директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения Жарбаса Барбосы про остановку ВОЗ процесса одобрения вакцины «Спутник V».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса заявил о приостановке процесса одобрения ВОЗ российской вакцины «Спутник V» из-за, якобы, несоответствия предприятия, где выпускается вакцина стандартам практик производства, которые использует ВОЗ

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V»