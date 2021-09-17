Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Американская фармацевтическая корпорация Pfizer осведомлена о случае смерти подростка в Бразилии после вакцинации их препаратом против COVID-19, сообщает пресс-служба компании.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается летального исхода в Сан-Бернарду-ду-Кампу, компания следит, однако до сих пор не установлено причинно-следственной связи между происшествием и препаратом Pfizer», — заявили в компании.

Pfizer указала, что осведомлена о случаях возникновения побочных реакций после прививок их препаратом против COVID-19. В компании добавили, что якобы внимательно изучают все подобные случаи.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Бразилии с начала пандемии выявили более 21 млн зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались более 588 тыс. человек.