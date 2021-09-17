Мурманск, 17 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Мурманской области выборы стартовали на всех 410 избирательных участках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Photolure Выборы

Жителям региона предстоит избрать депутатов Госдумы РФ и регионального заксобрания.

В избиркоме подчеркнули, что голосование будет проходить с соблюдением мер антиковидной защиты: все избиратели будут обеспечены масками и перчатками, каждому будет выдана одноразовая ручка.

Для обеспечения прозрачности и честности процесса на избирательных участках Мурманской области будут работать более 1,5 тысяч наблюдателей.