Абуджа, , 01:48 — REGNUM Персональные санкции против группы военных, которые совершили переворот в Гвинее, ввело Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) в рамках саммита организации в Нигерии. Об этом 17 сентября сообщает агентство Reuters.

Указанное решение предполагает замораживание банковских счетов лиц, которые попали под ограничения. В ЭКОВАС потребовали от нынешних властей Гвинеи завершить переход к гражданскому правительству в течение полугода.

Кроме того, на саммите была рассмотрена ситуация в Мали, где также был совершен военный переворот. Участники мероприятия подчеркнули, что график запланированных на февраль 2022 года президентских и парламентских выборов в республике «не подлежит обсуждению и должен соблюдаться действующим малийским руководством». В ЭКОВАС предупредили, что против тех, кто препятствуют выполнению этого плана, будут введены санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Гвинее произошел военный переворот. 10 сентября из-за смены власти в стране Африканский союз приостановил членство республики в организации.

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