Сыктывкар, 17 сентября, 2021, 01:39 — ИА Регнум. Жителям Коми в ближайшие три дня предстоит выбрать не только депутатов Госдумы, но и представителей муниципальной власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Основные выборы состоятся в 14 муниципальных районах, где предстоит избрать 1264 депутата в 144 совета городских и сельских поселений. Кроме того, будут выборы 11 глав поселений — Большелуга, Додзя, Вомына, Небдино, Нившеры, Пезмега, Подъельска, Позтыкереса, Приозерного и Усть-Лэкчима в Корткеросском районе и в Зимстане Усть-Куломского района.

Дополнительные выборы состоятся в восьми муниципалитетах: по одному депутату надо будет выбрать в советы Воркуты, Ижемского, Печорского, Сосногорского, Сысольского, Удорского, Усть-Куломского и Троицко-Печорского районов. В совете Койгородского района из-за досрочного прекращения полномочий оказались вакантными шесть мандатов, их надо распределить. В Троицко-Печорске выберут четырех депутатов.

По данным избиркома, в республике зарегистрированы более 653 тысяч избирателей.