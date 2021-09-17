Тамбов, 17 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Тамбовской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, депутатов облдумы седьмого созыва и избирательные кампании в ряд органов местного самоуправления, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Выборы

В 8:00 17 сентября открылись 894 постоянно действующих избирательных участка. Еще два избирательных участка организовано в больницах.

В списки избирателей, по данным на 1 июля 2021 года, включены 839 тыс. 44 тысячи человек.