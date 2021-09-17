Вашингтон, , 01:27 — REGNUM Министерство внутренней безопасности США не исключает насилия перед и во время проведения митинга в Вашингтоне в поддержку участников беспорядков 6 января возле здания Капитолия, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, МВБ уже предупредило, что среди участников митинга 18 сентября могут быть не только сторонники экс-президента США Дональда Трампа, но и их противники, которые могут замышлять провокации. При этом силовики не исключают, что и сами демонстранты могут готовиться к эскалации конфликта в этот день.

Тем не менее власти США считают, что стычки между группами демонстрантов могут быть лишь единичными. Пока силовики не располагают данными о возможных планах протестующих начать уличные беспорядки.