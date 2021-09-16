Вашингтон, 17 сентября, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности США не исключает насилия перед и во время проведения митинга в Вашингтоне в поддержку участников беспорядков 6 января возле здания Капитолия, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По их данным, МВБ уже предупредило, что среди участников митинга 18 сентября могут быть не только сторонники экс-президента США Дональда Трампа, но и их противники, которые могут замышлять провокации. При этом силовики не исключают, что и сами демонстранты могут готовиться к эскалации конфликта в этот день.

Тем не менее власти США считают, что стычки между группами демонстрантов могут быть лишь единичными. Пока силовики не располагают данными о возможных планах протестующих начать уличные беспорядки.