Эр-Рияд, 17 сентября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Ракета и четыре беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой были перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии. Об этом 17 сентября передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Атаку, целью которой были объекты в провинции Джизан, совершили йеменские хуситы. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили заминированный беспилотник, направленный хуситами на международный аэропорт города Абха на юге королевства.